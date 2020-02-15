شرطة ذي قار تلقي القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة وتضبط كمية من المخدرات مختلفة الانواع واسلحة واعتدة .

المستقلة / بإشراف ميداني مباشر من السيد قائد شرطة محافظة ذي قار و المنشات العميد المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف العمل الاستخباري ومن خلال انتشار مفارزنا الأمنية ومتابعة العناصر المنحرفة والمشكوك بها تمكنت قوة مكتب مكافحة المخدرات في ذي قار / شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية بالتعاون مع مفارز شعبة البطحاء وعناصر الامن الوطني مساء يوم الجمعة الموافق 14 شباط الجاري في مدينة الناصرية من القبض على متاجرين بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الانواع .

حيث القي القبض على ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالمواد المخدرة وضبطت مادة بيضاء بلورية الشكل من فصيلة مادة الكريستال المخدرة ومواد اخرى تدخل في صناعة المخدرات بالإضافة الى عجينة ذات لون جوزي و بودر ابيض اللون وميزان إلكتروني خاص .

ومن خلال التحقيق تم ضبط مسدس عدد ( 2 ) مع اعتدة وبندقية كسرية و بندقية نوع كلاشنكوف وناضور و مطرقة واختام, وكمية من مادة ( الكريستال المخدرة) وضبط مادة اخرى ذات لون ابيض بلوري داخل حقيبة .

هذا وبلغ وزن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين ( 2 كيلو غرام و 259 غرام ) دونت اقوالهم قضائيا وقرر السيد قاضي التحقيق ارسال المواد للفحص المختبري و توقيفهم استنادا لإحكام المادة ( 28 متاجرة ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لإكمال التحقيق اصوليا .

ونهيب بمواطنينا الاعزاء عن الابلاغ والتواصل معنا عن أي معلومات بما يخص المتاجرة والتعاطي للحد من هذه الافة التي باتت تهدد المجتمع .