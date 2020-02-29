شرطة ذي قار تكشف ملابسات جريمة قتل الشيخ عبد الصاحب المشلب

(المستقلة).. اعلنت شرطة محافظة ذي قار عن القبض على الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل الشيخ عبد الصاحب المشلب،وزوجته و الكشف عن ملابسات الجريمة.

واشار بيان عن قيادة الشرطة ، اليوم الجمعة، الى تشكيل فريق عنل بإشراف و متابعة ميدانية من قائد شرطة محافظة ذي قار العميد ناصر لطيف الاسدي،ورئاسة العميد عماد طه ياسين ومشاركة مدراء شرطة القلعة والرفاعي ومديرية مكافحة اجرام ذي قار و ضم عددا من كبار الضباط وذوي الخبرة والاختصاص بالإضافة لتكثيف الجهد والرصد الاستخباري وبتعاون المواطنين.

وذكر البيان ان شرطة ذي قار تمكنت من القبض على اثنين من الجناة ،وهم المتهم ( ح . ه . ك ) البالغ من العمر 22عام والمتهم ( ح . ع . ث ) البالغ من العمر22 عام من سكان قضاء قلعة سكر حي العمال وجرى التحقيق “بمهنية عالية” و مواجهتهما بالأدلة المتوفرة ضدهما ومن خلال ذلك اعترفا بالجريمة المسندة اليهما مؤكدين ان الدوافع مادية وبهدف السرقة.

واشار البيان الى تدوين اقوالهما بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما اصوليا استنادا للمادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي .