شرطة ذي قار تقبض على تاجر مخدرات بحوزته 300 الف حبة مخدرة

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم الخميس ، عن القاء القبض على تاجر مخدرات من سكنة محافظة ذي قار ، وضبط 300 الف حبة مخدرة خبئها في قضاء الزبير في البصرة .

وقال المصدر ان ” مكافحة المخدرات بناءً على معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على تاجر مخدرات ، وبعد التحقيق معه اعترف بوجود 300 الف حبة مخدرة نوع ( كبتي ) خبئها في مزارع قضاء الزبير في محافظة البصرة “.

واشار الى ان ” شرطة ذي قار استحصلت الموافقات الاصولية بالتنسيق مع شرطة البصرة ، تكمنت من ضبط الحبوب المخدرة ، واتخذت كافة الاجراءات القانونية “.