شرطة ذي قار تعتقل تاجري مخدرات بحوزتهما نصف كيلو كريستال

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشفت مديرية شرطة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن اعتقال تاجري مخدرات احدهما من مدينة الناصرية والاخر من محافظة واسط ، بحوزتهما نصف كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة .

وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة مكافحة المخدرات في قضاء سوق الشيوخ بناء على معلومات مؤكدة تمكنت من القبض بكمين محكم على متهمين بالمتاجرة بالمخدرات يستقلان سيارة اجرة ، وضبط بحوزتهما نصف كيلو غرام من الكريستال مخبأ داخل محرك السيارة “.

ونوه الى ان ” المتهمين احدهما من مدينة الناصرية والاخر من محافظة واسط ، اتخذ بحقهما كافة الاجراءات القانونية وتوقيفهما وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية “.