شرطة ذي قار تعتقل ابو عكرب وابو غزلة وابو كفشة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعتقلت شرطة ذي قار ثلاثة متهمين بسرقة دراجات نارية من المعتصمين في ساحة الحبوبي ومناطق متفرقة في مدينة الناصرية والملقبين ( ابو عكرب) و ( ابو غزلة ) و (ابو كفشة) .

وقال بيان صادر عن مديرية شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز مكافحة سرقة السيارات التابعة الى مكافحة اجرام ذي قار بالتعاون مع المعتصمين ، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة عشر دراجات نارية بالجرم المشهود اثناء قيامهم بسرقة دراجة نارية من ساحة الاعتصام في الحبوبي “.

وتابع البيان ” دونت اقوال المتهمين بالاعتراف قضائيا ، واجري كشف الدلالة الذي جاء مطابقا لاعترافاتهم ووقفوا من قبل قاضي التحقيق استنادا لاحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي “.