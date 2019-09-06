شرطة ذي قار تطيح بمتاجرين بالمخدرات شمالي المحافظة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..اعلنت قيادة شرطة ذي قار ، اليوم الجمعة ، عن الاطاحة بعملية نوعية بمتاجرين بالمخدرات حاولا ادخال 800 قرص مخدر وكمية من مادة الكريستال الى المحافظة .

وقال بيان لقيادة الشرطة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة مكافحة المخدرات في قضاء الشطرة شمال ذي قار وبالاشتراك مع لجنة الجرم المشهود ، قامتا باستدراج متهمين كانا يحاولان ادخال مواد مخدرة الى المحافظة ، احدهما من محافظة واسط والاخر من الشطرة “.

وتابع البيان ” القي القبض على المتهمين بالجرم المشهود اثناء التعامل واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا “.