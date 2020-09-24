شرطة ذي قار تطيح بتاجري مخدرات بحوزتهما اكثر من 39 الف قرص مخدر

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي، مساء اليوم الخميس، عن الاطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما اكثر من 39 الف قرص مخدر .

ونقل بيان عن الوائلي قوله ان ” قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بناء على معلومات دقيقة اطاح بتاجرين اثنين بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهما 39 الف و 400 قرص مخدر المعروف محليا ( بالكبتي ) و 480 غرام من الحبوب المهشمة “.

واشار الى ” توقيفهما من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية “.