شرطة ذي قار تتسلم الملف الامني من عمليات الرافدين

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، الاربعاء ، عن تسلم شرطة المحافظة من قيادة عمليات الرافدين الملف الامني رسميا ، بحضور محافظ ذي قار وكالة ، وقائد عمليات الرافدين ، وقائد شرطة ذي قار ، وعدد من القادة الامنيين و مدراء الدوائر الامنية والاستخبارية والرقابية والتنفيذية والساندة .

وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ” جرت في مقر عمليات قيادة الشرطة مراسم تسليم قيادة عمليات الرافدين للملف الامني رسميا الى شرطة المحافظة ، تنفيذا للامر الديواني المرقم 153 ” .

واشار البيان الى ان ” قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار نعيمة الطائي ، ثمن الجهود المبذولة من قبل شرطة ذي قار بكل صنوفها واختصاصاتها ، والنتائج التي حققتها العمليات الامنية والسيطرة التامة على حدود المحافظة ، واستقرار المدن امنيا “.

ونقل البيان عن قائد شرطة ذي قار العميد ناصر لطيف الاسدي قوله ان ” القوات الامنية لديها كل الامكانيات من العدة والعدد و المهنية و قادرة على ديمومة حالة الامن والاستقرار التي تشهدها المحافظة ، ووضعنا الخطط وطورنا خطط اخرى لمواصلة واجباتنا بافضل اداء وجدية ومعنويات عالية وثقة برجالنا الشجعان الذين يواصلون الليل بالنهار للتصدي لاي خطر عن اهلنا ، ومساندة الكوادر الصحية في مواجهة فيروس كورونا ، اضافة الى الواجبات الامنية التي اثبتت فاعلية وتكللت بالنجاحات “.