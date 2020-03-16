شرطة بغداد : جميع الطرق والسيطرات مفتوحة امام دخول السلع والمواد الغذائية

( المستقلة) …أكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي، الاثنين، أن جميع الطرق والسيطرات مفتوحة امام دخول السلع والمواد الغذائية.

وقال الموسوي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم إن “الدوريات الخاصة بالقيادة الثابتة والمتحركة باشرت بالانتشار في عموم العاصمة حسب توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لتطبيق قرار خلية الازمة للبدء بحملة الوقاية من فيروس كورونا والاستعداد لتطبيق حظر التجوال في عموم العاصمة بدءا من يوم غد الساعة الحادية عشر ليلاً”.

وأهاب قائد شرطة بغداد، بالمواطنين “الالتزام بقرارات خلية الازمة”، داعياً التجار وأصحاب المحال إلى “عدم رفع اسعار المواد الغدائية وعدم احتكار البضائع”.

وتابع الموسوي أن “جميع الطرق والسيطرات مفتوحة امام حركة دخول السلع والمواد الغذائية بعد التأكد من أوراق العجلات وفحص المواد الداخلية”، مشيراً إلى “استثناء الصحفيين من حظر التجوال والسماح لهم بالتنقل في بغداد والمحافظات”.( النهاية)