شرطة بغداد تلقي القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات

المستقلة /- أعلنت قيادة شرطة بغداد ، إلقاء القبض على أربعة أشخاص يشكلون عصابة تتاجر بالمواد المخدرة ، حيث تم اقتيادهم بصحبة المبرزات الجرمية والمواد المضبوطة إلى مركز شرطة منطقة السعدون وسط العاصمة.

وقال مدير علاقات وإعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الجمعة ، إنه “بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية وبإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبتواجد ميداني لقائد شرطة بغداد وبعد ورود معلومات مؤكدة من أحد المتعاونين عن تواجد مجموعة من المتهمين الذين يقومون بترويج المخدرات واستلام كميات منها وتوزيعها على الشباب، تم تشكيل فريق عمل من مركز شرطة السعدون وضابط وحدة استخبارات السعدون وضابط استخبارات الفوج الماسك للأرض ضمن منطقة السعدون”.

وأضاف ناصر أنه “تم نصب كمين محكم وإلقاء القبض وبالجرم المشهود على أربعة متهمين وبحوزتهم دراجة نارية بدون مستمسكات وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة ومسدس ٩ ملم مع مسدس صوتي محور مع بايبات وقداحات محورة وادوات ومواد تعاطي مع مفاتيح دراجات مسروقة عدد ١٦ ومن ضمنها مفتاح جوكر يعمل على كافة الدراجات ويستخدم لاغراض السرقة”.

وأشار إلى أنه “تم اقتيادهم بصحبة المبرزات الجرمية والمواد المضبوطة إلى مركز الشرطة من اأجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.