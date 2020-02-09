شرطة بغداد تعتقل متهم هارب محكوم غيابيا بالاعدام

المستقلة/كشفت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، عن اعتقال متهم هارب محكوم غيابياً بالأعدام في العاصمة.

وقالت القايدة في بيان تلقت المستقلة ، نسخة منه ان “مفارز قيادة شرطة بغداد – مركز شرطة العلوية وأثناء الممارسات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية القت القبض على متهم هارب والمحكوم غيابياً بالأعدام”.

واضافت ان “ذلك جاء وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع) والصادر من محكمة جنايات الكرخ بالتعاون مع نجدة الكرادة”.