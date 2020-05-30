شرطة بغداد تحرر مختطفا بعد ابتزازه بمبلغ ٢٥٠ مليون دينار

( المستقلة)… قالت شرطة محافظة بغداد انها تمكنت من تحرير مختطف بعد ان تعرض للابتزاز من قبل الخاطفين مقابل 250 مليون دينار عراقي.

وقالت الشرطة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم السبت انه وبعد ورود معلومات بوجود شخص مخطوف داخل احد الدور ضمن اعمال قسم شرطة حسينية المعامل تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى المكان المقصود وتطويقه ومداهمة مكان المخطوف.

واضاف البيان انه بالفعل تم العثور عليه وبعد الاستفسار منه تبين انه تم اختطافه من قبل أشخاص يقومون باستداج المواطنين وابتزازهم بقضايا تحرش وعلى الفور تم استدراج الخاطفين والقاء القبض عليهم وأصطحاب جميع الأطراف الى مركز شرطة اكد وعرض اوراقهم على القاضي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.( النهاية)