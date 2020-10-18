القبض على عصابة تفتعل حوادث وهمية لابتزاز سائقي السيارات

المستقلة/- أعلنت مديرية شرطة بغداد تمكن أحد المراكز العائدة لها، من القبض على عصابة تفتعل حوادث وهمية لابتزاز سائقي السيارات.

وذكر بيان للمديرية وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد  أن مركز شرطة الجعيفر قسم شرطة الصالحية تمكن من القبض على عصابة في شارع حيفا”.

وأضاف البيان أن هذه العصابة “تقوم بابتزاز سواق العجلات وذلك بإلقاء أنفسهم امام احدى العجلات المارة اذ يقوم احد المتهمين برمي نفسه قرب العجلة ومعه متهم آخر يقوم بضرب المرآه الجانبية اليسرى للسائق ومتهم آخر يقوم بمضايقة السائق بواسطة سيارته”.

وأشار البيان إلى ان “المتهم الذي يرمي نفسه على العجلة سبق وان تم كسر يده اليسرى من قبل المتهمين أنفسهم وكل شهر يقومون بكسر يد احدهم، وبعد ذلك يتم اخذ المتهم الذي ادعى انه تعرض للدهس مع المتهم الآخر للمستشفى وهناك تبدأ المساومة”.

وتابع بيان  المديرية  أن المتهمين “اعترفوا بقيامهم بأكثر من 23 عملية في عموم محافظة بغداد”، فيما بينت أنه “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم واحالة اوراقهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”. (النهاية)

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