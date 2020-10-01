شرطة بغداد: الأجهزة الأمنية ألقت القبض على قاتل طفلة بعد ساعات قليلة

المستقلة /- أفادت قيادة شرطة بغداد، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على قاتل طفلة بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “فريق العمل المشكل من شرطة بغداد تمكن وبوقت قياسي من تحديد هوية قاتل الطفلة هاجر والقاء القبض عليه وإحالته للقضاء”.

وأضافت، أن ذلك جاء “في إطار جهود قيادة شرطة بغداد في مكافحة الجريمة والقبض على الجناة وخصوصاً الجرائم المرتكبه ضد الأطفال، وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي”.