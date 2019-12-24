شرطة النجف الأشرف “المؤسسات الحكومية والمقرات مؤمنة بشكل كامل”

(المستقلة)…أعلنت قيادة شرطة النجف الأشرف، الثلاثاء، أن المؤسسات الحكومية والمقرات مؤمنة بشكل كامل.

وقال اللواء غانم العنكوشي قائد شرطة النجف لوكالة الأنباء العراقية إن “الأخبار المتداولة بشأن استهداف احد المقار في الكوفة بقناني المولوتوف غير صحيحة”، مؤكداً أن “الدوائر الحكومية والمقرات مؤمنة بالكامل من قبل قوات الأمنية”.

وفي السياق ذاته أوضح قائد الشرطة أنه “تم الاتفاق مع المتظاهرين السلميين على عدم غلق الطرق”، مبيناً أن “كل طرق وجسور المحافظة مفتوحة باستثناء جسر الإسكان الذي لا يزال مغلقاً منذ انطلاق التظاهرات”.

و اشار أنه “تم ايجاد أماكن بديلة للدوائر الحكومية القريبة من ساحات التظاهر لحين عودة الأمور إلى طبيعتها في المحافظة”.