شرطة النجدة : تم ضبط 72 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية في بغداد

المستقلة .. أعلنت نجدة بغداد ، عن ناشطاتها الامنية خلال 24 ساعة الماضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة ، مؤكدة تم ضبط 72 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية .

وقالت النجدة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “تم القبض على اشخاص يحملون مواد مخدرة (كرستال. حبوب مخدرة) ضمن مناطق (شارع فلسطين. سريع محمدالقاسم )”.

واضافت: “كما تم القبض على اربعة مخمورين يعترضون سبيل المارة، فضلاً عن القبض على 100 متسول”.

وتابعت: تم “ضبط 72 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية”، مشيرة الى انه تم “القبض على اشخاص يحملون اسلحة غير مرخصة ضمن مناطق (ابو غريب. حي الوحدة )”.