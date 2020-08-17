شرطة النجدة : تم تفعيل اجهزة الحاسوب لمتابعة السيارات المطلوبة

المستقلة … أعلنت نجدة بغداد، حصيلة عدة ممارسات أمنية في مناطق مختلفة من العاصمة ، فيما اكدت انها فعلت أجهزة حاسبات اللابتوب، والتي تحتوي على قاعدة بيانات للسيارات المطلوبة لأمور تحقيقية”.

وذكرت النجدة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، أنه “حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد بضرورة القبض على الخارجين على القانون و المخالفين للتعليمات القانونية، وبإشراف شخصي وميداني من قبل مدير نجدة بغداد اللواء عبد الكريم إسماعيل عبد، نفذت دوريات نجدة بغداد، وسرية الدراجات، ووحدة الكلاب البوليسية (K9) ممارسات أمنية مختلفة ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ولجانبي الكرخ والرصافة، وتحديدا ضمن قواطع نجدة (السيدية. بغداد الجديدة )، وكذلك تفعيل أجهزة حاسبات اللابتوب، والتي تحتوي على قاعدة بيانات للسيارات المطلوبة لأمور تحقيقية”.

وأضافت أن “هذه الممارسات تأتي لتعزيز الأمن، وفرض هيبة الدولة، وتطبيق القانون في العاصمة الحبيبة بغداد، حيث تم نشر الدوريات في أوقات متأخرة من الليل، ونصب سيطرات مفاجئة ثابتة ومتحركة في مناطق مختلفة بهدف تفعيل الأمن الوقائي بالشكل المطلوب”.

وأوضحت ان “حصيلة الممارسات الأمنية كانت على النحو التالي:

القبض على شخصين وبحوزتهم عمله مزورة (٦٠) الف دولار امريكي مع سلاح غير مرخص نوع مسدس ودراجة نارية مسروقة ضمن منطقة المنصور.

القبض على (١٨) سيارات مطلوبة ( ضبط مركبة وحجز تنفيذي ).

القبض على (٢٣٤) متسولاً.

القبض على (٥٥) مخموراً يعترضون سبيل المارة

القبض على (٦٤٥) شخصاً مخالفاً لتعليمات حظر التجوال .

القبض على شخصين قاموا بأطلاق العيارات النارية في الفضاء من موكب زفاف ضمن منطقة زيونة.

القبض على شخصين مطلوبين جنائيآ وفق المادة (٤٣٢) ضمن مناطق الاعلام والبياع

القبض على (٤) اشخاص يستقلون عجله تريلة محملة ب(٦٧٤) كارتونة مشروبات كحولية مختلفة غير مرخصة ضمن منطقة السيدية.

ضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد(٢٩٤).

ضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية عدد(١٣١)”.