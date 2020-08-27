شرطة البصرة تكشف تفاصيل قتل أب لطفلته

المستقلة/- كشفت مديرية شرطة محافظة البصرة تفاصيل قتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مشيرة إلى إلقاء القبض على الجاني.

وقالت المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إنه وبعد ورود أخبار عن حدوث جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في قضاء شط العرب، تم تشكيل فريق عمل للتحقيق عن جريمة القتل، مبينة أنه ووبعد التحري وجمع المعلومات تم كشف ملابسات جريمة القتل بعد مرور 4 ساعات والتعرف على القاتل وهو والدها.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض عليه، وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بارتكابه جريمة القتل بواسطة الضرب المبرح مستخدماً سلكا كهربائياً، مشيرة إلى إتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي .

وشهدت محافظة البصرة، مؤخراً، جريمة قتل شاب عشريني، حصلت في قضاء الزبير .(النهاية)