شرطة البصرة بالتعاون مع نقابة الصحفيين تفرض تضييقات جديدة على صحفيي بالمحافظة

(المستقلة).. قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان قيادة شرطة البصرة بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين فرضت تضييقات جديدة على الصحفيين في المحافظة تحت مسمى إجراءات تنظيمية.

وذكرت الجمعية ان نقابة الصحفيين العراقيين ارسلت رسائل الى الصحفيين تفيد بضرورة مراجعة مقر النقابة في حال لم يكن الصحفي الذي يروم تغطية التظاهرات منتمٍ للنقابة، وفق لاتفاق ابرم بينها وبين قيادة شرطة المحافظة.

كما طالبت النقابة جميع الصحفيين غير المنتمين اليها بمراجعة فرعها مساء اليوم الخميس، وبخلافه فلن يتمكن الصحفي من تغطية التظاهرات.

وفي الوقت الذي اعربت الجمعية عن استغرابها من هذا الاجراء، أكدت ان فرض هذه الضوابط على الصحفيين لتغطية تظاهرات شعبية او سياسية كانت هو تضييق من نوع اخر على الصحفيين.

واةضحت ان قانون ما يسمى بـ”حماية الصحفيين” لم يلزم الصحفي الانتماء الى أي نقابة صحفيين، ومنحه حرية ذلك بشكل كامل، فيما يمنح الدستور العراقي الدائم كامل الحق للصحفيين بتغطية الاحداث دون ادنى ضوابط.

واعربت الجمعية عن خشيتها من تحول هذه الضوابط الى ذرائع واهية لمنع الصحفيين من التغطيات وربما احتجازهم او اعتقالهم ومصادرة معداتهم، كما شهدنا في تظاهرات سابقة.

ودعت نقابة الصحفيين العراقيين الى التراجع عن هذا الاجراء الذي يمنح قيادات العمليات والشرطة في البصرة منع واعتقال الصحفيين ، محملة اياها المسؤولية عن اية حالة اعتداء او تضييق او منع او احتجاز في تظاهرات يوم غد، كونها دخلت كشريك في فرض ما يسمى بالضوابط.