المستقلة / – قالت شرطة الانبار انها القت القبض على عصابة متخصصة بسرقة المواطنين من امام مصارف المحافظة .

وذكر بيان لقيادة شرطة الانبار تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، “ان بعض السرقات حصلت في الاونة الاخيرة قرب المصارف في مدينة الرمادي والفلوجة على المواطنين ممن يقومون باستلام المنح والتعويضات من تلك المصارف وقد سجلت تلك الحوادث ضد فاعل مجهول .

واكدت القيادة انها قامت بتشكيل فريق عمل من الضباط المهنيين من مديرية مكافحة اجرام الانبار ، الذي قام بالمراقبة والبحث والتحري عن هذه العصابة لغرض القاء القبض عليها وتقديمها الى العدالة، وقد تم نصب عدد من الكمائن السرية قرب المصارف ، ما اسفر عن القاء القبض على اثنين من افراد تلك العصابة وضبطهما بالجرم المشهود في مدينة الرمادي عند قيامهما بكسر احدى العجلات العائدة الى المواطنين عند استلامه مبلغا من المال قدره سبعة ملايين ونصف المليون قرب احد المطاعم في شارع ١٧،

وختمت القيادة انها ضبطت المعدات الخاصة بعملية السرقة وسيتم اكمال التحقيق ومعرفة باقي افراد العصابة التي تطلق على نفسها (درب محمد).