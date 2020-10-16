شرب القهوة يوميا يساعد على التخلص من الوزن الزائد والوقاية من السرطان

شرب القهوة يوميا يساعد على التخلص من الوزن الزائد والوقاية من السرطان القهوة مشروب يومي يقي من السمنة والسرطان

قال الدكتور ميخائيل غينزبورغ، أخصائي التغذية الروسي، إن مشروب القهوة اليومي يساعد في التخلص من السمنة والوزن الزائد والوقاية من السرطان.

وأوضح أن “الفائدة الصحية لمشروب القهوة أكبر من لذته. هذا المشروب يطيل العمر، ويخفض خطر الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري”.

وأضاف أن “القهوة” لا تبطئ فقط تطور سرطان القولون والمستقيم، ولكنها تقلل أيضًا من احتمال الإصابة بهذا السرطان، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية.

وأشار غينزبورغ، إلى أن القهوة تحتوي على مركب البوليفينول العضوي، الذي له تأثير موضعي مضاد للالتهابات، ويحسن تركيب نبيت الأمعاء.

وقال “القهوة – عامل أولي وثانوي للوقاية من سرطان القولون والمستقيم”.

وتابع أن مشروب القهوة يحتوي على الكافيين، الذي يؤثر بالإيجاب في الجهاز العصبي المركزي، كما أنه يرفع نشاط هرمون الدوبامين في الدماغ، ويمنع زيادة الوزن. ويساعد الكافيين أيضا على شطر الدهون، ما يمنع تراكمها”.