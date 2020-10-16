شراء حقوق النقل التلفزيوني للدوري العراقي في صفقة تصل الى 8 مليون دولار
المستقلة /- أعلن الإعلامي والمحلل الرياضي علي نوري عبر حسابه على تويتر ان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يبدي رغبته بشراء حقوق النقل التلفزيوني للدوري العراقي في صفقة تصل الى 8 مليون دولار أمريكي.
واردف علي نوري في تغريدة رصدتها المستقلة ان هذه الصفقة عدا بيع أسم الدوري الذي تم الانتهاء من الاتفاق عليه مع أحدى الشركات الكبيرة، يذكر أن النادي لم يعلن رسميا تفاصيل الصفقة .
اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يبدي رغبته بشراء حقوق النقل التلفزيوني للدوري العراقي، بالاضافة إلى شركة المنارة و شركة عربية أخرى.
المبلغ المالي للصفقة قد يصل إلى 8 مليون دولار ماعدا بيع أسم الدوري الذي تم الانتهاء من الاتفاق عليه مع أحدى الشركات الكبيرة.#العراق #بغداد pic.twitter.com/vQOLcBUyvS
— علي نوري (@Ali_nori2000) October 16, 2020
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