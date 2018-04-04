شذى حسون على طريقة جينفير لوبيز

(المستقلة)..نشرت الفنانة العراقية شذى حسون عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة جديدة لها ظهرت فيها مرتدية سروال جينز ضيق مع بلوزة بلون الجينز، وفي الصورة أدارت حسون وجهها للكاميرا، مستعرضة جسدها من الخلف.

وتفاعل عدد كبير من متابعي حسون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة فمنهم من رأى أن حسون تعمدت اظهار واستعراض مؤخرتها في الصورة.

فيما رأى البعض ان الفنانة العراقية قد قامت بتقليد الفنانة العالمية جينفير لوبيز في هذه الصورة خصوصًا انها استعانت باسم أحد أغانيها في التعليق حيث كتبت “Follow The Leader”.

وكانت حسون قد نشرت قبلها صورة بإطلالة جلدية مثيرة حيث ظهرت مرتدية سروال من الجلد الأسود مع تيشرت باللون الأسود وممسكة بيدها بجاكيت من اللون الأسود أيضًا.

وفي سياق آخر كانت نجمة ستار اكاديمي قد احتفلت بوقت سابق بمرور 11 عام على فوزها بلقب ستار اكاديمي، حيث تنافست على اللقب في الحلقة النهائية مع عدد من المتسابقين لتفوز بتصويت الجمههور لها، ونشتر حسون فيديو لحظة إعلان النتيجة احتفالًا بهذه الذكرى.