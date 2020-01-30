سيدة خمسينية تكشف عن سر اطلالتها العشرينية

المستقلة / كشفت سيدة بريطانية عن الإجراءات التي تتبعها لتحافظ على شبابها على الرغم وصولها إلى سن الخمسين.

وتعيش جوليان ستيل في لندن مع أبنائها الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 22 و20 و15 عاماً، وحفيدة عمرها عام واحد وتدير شركة تجارية.

وفيما يلي أهم النصائح التي تقدمها جوليان للمرأة لتحافظ على شبابها، بحسب مانقلت صحيفة 24.ae عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية:

الوخز بالإبر

كل أسبوعين، تخضع جوليان لجلسة علاج للوخز بالإبر الصينية لمدة ساعة واحدة، وهي تداوم على هذه العادة منذ أوائل العشرين من عمرها، فهي تمنحها الشعور بالحيوية وتحافظ على نضارة بشرتها.

العناية بالشعر تتمتع جوليان بشعر طويل لامع، ويعود ذلك إلى روتين العناية الطبيعي الذي تتبعه، حيث لا تستخدم الحرارة أو المواد الكيماوية أو الصبغات، وتغسل شعرها مرة واحدة في الأسبوع بشامبو طبيعي ولا تشتخدم كونديشنر، وإذا كان شعرها بحاجة إلى المزيد من الترطيب، فهي تستخدم بلسماً مناسباً لهذا الغرض.

الصابون الطبيعي تستخدم جوليان صابون بيرز الطبيعي الأصلي كغسول للوجه، فهو مصنوع من زيوت طبيعية ولا يجفف البشرة، كما تستخدم لوشن تنظيف وتطهير عميق للبشرة الحساسة لإزالة مساحيق التجميل، ثم تطبق كريم ترطيب مناسب قبل النوم.

علاج نقص الهرمونات عانت جوليان من توقف الطمث في سن 44 عاماً، ونتج عن ذلك أعراض ثانوية مثل القلق وآلام المفاصل والوهن العام، ومع ذلك لم تستخدم العلاج التعويضي بالهرمونات، وبدلاً من ذلك لجأت إلى أخصائي تغذية، وصف لها كبسولات سي بي دي مرتين يومياً لتحسين حالتها المزاجية.

غيري حياتك في 2008 انتقلت جوليان من لندن للعيش في مزرعة كبيرة في كورنوال، لكنها عادت إلى شقتها في لندن بعد طلاقها من زوجها، وأدركت أنها كانت أكثر سعادة دون الكثير من الأشياء، وقادها ذلك إلى تأسيس شركة تجارية منحتها الشعور بالرضى عن نفسها، وتنصح أي امرأة تبحث عن السعادة والشباب الدائم بفعل ما تحبه فقط.