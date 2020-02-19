«شد عضلات البطن والقضاء على الدهون».. فوائد مذهلة للخيار

(المستقلة) يسعى الكثيرون للتخلص من دهون منطقة البطن بطرق عدة، وذلك لما تسببه من أمراض خطيرة للفرد، كأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، والسكري.

ويشكل تراكم الدهون خطرًا كبيرًا على حياة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، خاصة دهون منطقة البطن، والتي تحتاج إلى القيام بجهد كبير من العمل الشاق، كاتباع حمية غذائية معينة، وممارسة التمارين الرياضية، للتخلص منها.

ويعد الخيار من أفضل الخضراوات التي تساهم في التخلص من دهون البطن، وذلك لما يحويه من نسبة عالية من الماء والألياف التي تصل إلى 95% من محتوى الحبة الواحدة، كما أنه يساعد على إخراج السموم من الجسم والتخلص من الإمساك والانتفاخات، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي حسبما نقلت “سبوتنيك”، عن موقع “دكتور إن دي” الأمريكي.

ويمكن للخيار المساعدة في التخلص من دهون البطن، حيث إنه يقوم بعدم عمليات مهمة وحيوية للجسم، وهي:

تخفيض السكر والكوليسترول في الدم

يساعد تناول الخيار في تقليل مستوى الكوليسترول في الجسم، حيث إن “الإيثانول” المتواجد بداخله، يعمل على تقليل مستويات السكر في الدم، والإصابة بمرض السكري.

التقليل من تهيج المعدة

عادة ما تتسبب قرحة المعدة في تراكم الدهون بمنطقة البطن، حيث يعمل الخيار على تخفيف تلك الالتهابات والحد من تهيج القولون.

إزالة السموم وشد عضلات البطن

يعمل الخيار على شد عضلات البطن، نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من المياه في ثماره، كما أنه يعمل على إدرار البول، وتخلص الجسم من السموم وحرق الدهون.

القضاء على الإمساك

يساعد تناول الخيار على التخلص من الإمساك وتنظيف الأمعاء، وذلك لما يحويه من نسب من المياه الكبيرة والألياف التي تحسن عملية الهضم.