شجرة ميلاد تتسبب بتهديدات قتل لملاكم شهير

(المستقلة)..تلقَّى الملاكم السابق أمير خان رسائل تهديدٍ بعد أن نشر صورةً لشجرة عيد الميلاد خاصته عبر الإنترنت، ليلة الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، قائلاً إنَّ ابنته ذات السنوات الثلاث ستُحبها عندما تستيقظ وتراها.

وكتب خان مُعلِّقاً على الصورة التي نشرها: “في حين ينام الجميع الآن، يضع بابا شجرة عيد الميلاد. ستكون ابنتي لمسية سعيدةً بهذا”، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولكنَّ المنشور هذا تسبَّب في نشوب رد فعلٍ رهيب من بعض متابعيه، الذين نشروا رسائل مسيئة وتهديدية رداً على ذلك.

حيث كتب أحدهم: “يجب أن تُقتَل وتموت عائلتك. أتوعَّدك، والله يتوعَّدك بالموت القريب”.

واتهم البعض الملاكم بـ”خيانة” الإسلام، بينما رأى البعض الآخر أنَّ خان ينبغي أن “يذهب إلى الجحيم”؛ لوضعه تلك الشجرة.

وكتب أحدهم: “سيحاسبه الله على فعلته بالتأكيد، وسوف يعاقَب كل أولئك الذين يُقلِّدون الكفار بالاحتفال والانضمام إليهم في وثنيتهم وأعيادهم”.

ولكن العديد من المتابعين الآخرين دافعوا عن خان، بمن فيهم عددٌ ممن قالوا إنَّهم مسلمون.

وكتب أحدهم: “لا يعني جلبه شجرة عيد الميلاد لابنته أنَّه غيَّر ديانته”.

وأضاف آخر قائلاً: “إنَّه يعيش بإنكلترا في ثقافةٍ غربية حيث يجري الاحتفال بأعياد الميلاد. الأمر يتعلَّق باحترام الثقافات الأخرى تماماً كما لو كنت موجوداً في بلدٍ آخر. إنَّها من أجل ابنته”.

وفي حوارٍ جرى معه العام الماضي، قال خان، المولود في بلدة بولتون بمدينة مانشستر البريطانية، إنه يقضي فترة بعد الظهيرة من كل يوم جمعة في المسجد القريب من معسكره التدريبي بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال إن المسجد هو “المكان الذي يُفضِّل الذهاب إليه”، مضيفاً أنه ليس خائفاً من قولِ إنه مسلم: “أعتقد أن بعض الناس يخافون من قول إنهم مسلمون، خاصةً في الوقت الراهن، لكنني فخورٌ بكوني مسلماً”.

وتابَعَ: “هناك الكثير من المسلمين الجيِّدين الذين يناهضون الإرهاب ويقفون ضد قتل الناس بعضهم بعضاً”.

وأفادت تقارير بأن خان تناول وجباتٍ منفصلة عن غيره من المتسابقين في برنامج تلفزيون الواقع “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!”؛ للتأكُّد من كونها طعاماً حلال.