شجار قوي بين الحلبوسي ونائبه الكعبي بسبب تأجيل جلسة البرلمان

(المستقلة)… نشب شجار بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، بشأن عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال مصدر نيابي للـ(المستقلة)… اليوم إن ” شجار قوي نشب بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي بشان عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على كابينة رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي”.

وأضاف، أن “الكعبي بعد دخوله قاعة مجلس النواب، قرع جرس البرلمان، إلا أنه وقعت مشادة كلامية بين الحلبوسي ونائبه الأول، بعد رفض الأول وإصرار الثاني على عقدها”.

وأشار المصدر إلى أن “الحلبوسي رفض عقد الجلسة الاستثنائية، لعدم وجود نصاب قانوني لعقدها”، مبيناً أن “الكعبي أصر على عقدها وتمرير حكومة علاوي”.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان- تصويت الأغلبية المطلقة (50% +1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي).

وتواجه حكومة علاوي معارضة من قبل الكورد وتحالف القوى- اكبر تكتل نيابي سني- بالدرجة الاساس، ومن قبل نواب في دولة القانون ، ويدعم علاوي تحالف “سائرون” -التيار الصدري- وائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري. (النهاية)