شجار بين طيارين يضع ركاب طائرة عراقية في خطر

(المستقلة) … حصل شجار بين طيارين تطور لاحقاً إلى عراك بالأيدي على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية داخل مقصورة القيادة، وكاد أن يودي بحياة 150 راكباً كانوا على متن الطائرة.

وفي هذا السياق، أفاد مسافرون على متن الرحلة المرعبة، أن تدخل أمن الطائرة لفك الاشتباك الذي أدى إلى تحطم أجزاء من مقصورة القيادة، أنقذ الموقف.

وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم وقت اندلاع الشجار.

وأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، في بيان، عن قيام وزارة النقل بفتح التحقيق مع الطيارين الذين تشاجروا في الجو، وقد صدرت الأوامر سلفاً بإيقافهم عن الطيران.

وقال البيان،الذي هاجم من تداول الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تكليف مفتش عام الوزارة بإتمام الإجراءات الأصولية بحقهم، ولن يكون هناك أي تهاون مع أي طرف، ولن تكون أمامهم أي فرصة للإفلات من العقوبات المشددة، وسيواجهون أشدها وأعنفها أقلها الحرمان من الطيران مدى الحياة.