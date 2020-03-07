شبكة الإعلام العراقي تعاقب القنوات الفضائية بعد تسريب فيديو لخلية الازمة

قررت شبكة الاعلام العراقي، عدم منح الترددات الخاصة بالبث المباشر الى الفضائيات الاخرى، بعد تسريب مقطع فيديو لتحضيرات مؤتمر خلية الازمة بشأن فيروس كورونا.

وقال رئيس شبكة الاعلام العراقي فضل فرج الله، في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت ، إنه “بعد انتهاء عملية التقصي التي قمنا بها نؤكد عدم مسؤولية شبكة الاعلام العراقي عن نشر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المسرب للحظات التي سبقت الاعلان عن مقررات خلية الازمة بشأن فيروس كورونا”.

وأضاف “نوضح هنا ان الشبكة تقوم دائما بتوزيع وبث تردد الموتمرات الصحفية المتعلقة باي نشاط وطني او حكومي مجانا لجميع الفضائيات المحلية والعربية حرصاً منها على توفير مساحة كبيرة من البث لتلك القنوات وعدم احتكارها لهذه الانشطة”.

وتابع رئيس شبكة الإعلام العراقي ، أنه “بعد الاستغلال غير المهني لهذه الخدمة التي نقدمها فاننا قررنا عدم منح الترددات الخاصة بالبث المباشر الى الفضائيات الاخرى، وسيكون نقل الانشطة المباشرة حصرياً بشبكة الاعلام العراقي ومؤسساتها ومنصاتها الاعلامية”.( النهاية)