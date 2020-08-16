شبر : العراق امام مفترق طرق اما القانون والمواطنة او الفوضى والفساد

المستقلة … اكد السياسي العراقي ليث شبر، ان العراق اصبح امام مفترق طرق، اما القانون والمواطنة او الفوضى والفساد.

وقل شبر في تدوينة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، “نحن أمام مفترق طرق فإما الدولة والقانون والمواطنة وإما اللا دولة والفوضى والفساد، فالأول سيعزز من دور العراق عربيا وإقليميا وعالميا وسيجعله قبلة للناظرين ليقود المنطقة”.

واضاف “أما الثاني لا سامح الله فإلى التهلكة والاقتتال والتخلف، فأي الطريقين سيختار العراق ومقومات النهضة كلها متوفرة لديه”.