الرئيسية / تنبيهات / شباب ورياضة كربلاء تفتح منشآتها أمام الأندية والفعاليات المدرسية

شباب ورياضة كربلاء تفتح منشآتها أمام الأندية والفعاليات المدرسية

13/09/2019

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية شباب ورياضة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، عن فتح المنتديات الشبابية والساحات والقاعات الرياضية بالمجان أمام الأندية والفعاليات المدرسية .

وقال مدير الشباب والرياضة وليد تركي لـــ ( المستقلة ) إن “المديرية وجهت مدراء المنتديات الشبابية والساحات والقاعات الرياضية  ، بفتح أبواب المنشآت الرياضية بــــ ” المجان  ” أمام الأندية والاتحادات الرياضية والأنشطة والفعاليات المدرسية من أجل خدمة الرياضة والرياضيين في المدينة “.

وعزا تركي السبب ، الى حلول العام الدراسي وبداية الموسم الكروي واستعدادات الأندية الرياضية للبطولات المحلية والدولية “.

 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الصحافة المستقلة © 2019