شباب قضاء الكحلاء بميسان ينفذون  حملة طوعية لزراعة وشتل النخيل

المستقلة/ سلام سالم رسن/..قام شباب قضاء الكحلاء بميسان، اليوم الخميس،بتنفيذ حملة طوعية لزراعة وشتل النخيل عل جانبي طريق (عمارة – كحلاء ) بمشاركة ومساندة بلدية قضاء الكحلاء وبعض الخيرين من ابناء القضاء .

وقال احد القائمين على المشروع الطوعي الشاب مرتضى لفتة لـ (المستقلة ):ان هذا المشروع الطوعي يشمل جميع الشوارع الرئيسية في القضاء وتم البدء به هذا اليوم كبداية اولية تهدف الى زراعة (1000) شتله من النخيل للجزرة الوسطية لشارع (كحلاء-عمارة) والذي يبدأ من فلكة الشهداء وصولاً لسيطرة القضاء .

وأشار الى : ان هذا المشروع يعمل على تشجير وزراعة قضاء الكحلاء قام به مجموعة من شباب القضاء الذين يحلمون بان تكون مدينتهم باحسن وابهى واجمل صورة لهذا تم إطلاق هذه المبادرة من الشباب ايماناً منا بالمثابرة و العمل على حث الناس والشباب على العمل الطوعي المستقل .

ودعا : اهالي قضاء الكحلاء الى حماية هذه الشتلات من “الاطفال و المخربين و الحيوانات” و المحافظة عليها ،كما طالب شباب القضاء بالمشاركة والمساعدة بالتشجير لان اعداد المتطوعين الذين يعملون بهذا المشروع ما زال قليل، ويعد على الأصابع، مؤكدا أن اليد الواحدة لا تصفق و”حتى نقوم بحملة اكبر واوسع فلابد من مشاركة عدد اكبر لكي ننهي ما نطمح له خلال فترة قليلة” …

وبين لفتة : ستكون هنالك الكثير من المبادرات الخيرية الطوعية بالقضاء ونأمل ان يشارك جميع ابناء وشباب القضاء بهذه المبادرات لكي نرتقي بهذه المدينة وتكون من اجمل مدن ميسان وهذا يأتي من خلال السعي والمثابرة والاجتهاد والطموح والعمل الصادق والمجد .