شباب العدل يبحث مع درجال الواقع المالي والإداري للنادي

المستقلة .. بحث وفد الهيئة الادارية لنادي شباب العدل الرياضي مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، الواقع الإداري والمالي،والدعم الذي تقدمه وزارة العدل للنادي، فضلاً عن أهمية الأندية كونها الأساس لبناء رياضة حقيقية .

واشار رئيس الوفد مدير عام دائرة الاصلاح العراقية العميد الحقوقي علي نعمه جواد الى وجود العاب عدة في النادي حققت نتائج طيبة على الرغم من قصر مدة التأسيس، مؤكدا ان إدارة النادي تسعى لبذل المزيد من الجهود لدعم الشباب والارتقاء بمنظومة القطاعين الشبابي والرياضي .

من جانبه دعا وزير الشباب والرياضة الى التنسيق والتعاون المشترك مع جميع الوزارات للعمل كـمنظومة واحدة للإرتقاء بواقع الشباب والرياضة نحو الأفضل لتنمية قدراتهم رياضياً وثقافياً وعلمياً وصحياً ومختلف الفنون الاخرى.