شباب الأهلي يصل المحطة الأخيرة في رحلة الدفاع عن كأس الخليج العربي

المستقلة / حسام الدين جمال / يلتقي شباب الأهلي دبي مع النصر، في السابعة من مساء الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، بنهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، في ملعب “زعبيل”.

ويسعى شباب الأهلي للحفاظ على لقب البطولة، والتتويج بها للمرة السادسة، فيما يدخل النصر اللقاء أملا في تحقيق لقبه الثاني في تاريخه.

شباب الأهلي دبي تأهل من مرحلة المجموعات في وصافة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، متأخرا بفارق الأهداف فقط عن العين صاحب الصدارة.

وواصل حامل اللقب مشواره القوي في المواجهتين الإقصائيتين، بتغلبه على الوصل 5-1 في ربع النهائي، ثم الجزيرة 4-2 بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ومن جانبه احتل النصر المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، ثم فاز على الفجيرة 1-0 في ربع النهائي، قبل أن يتخطى العين 4-1 بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ورغم أن شباب الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي (5 مرات)، إلا أنه أيضا الأكثر خسارة للنهائيات (3).

في المقابل فإن النصر خاض النهائي مرة وحيدة، وفاز بها 4-1 أمام الشارقة عام 2015.