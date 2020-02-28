«شاي» يحميك من «سموم مياه الشرب»





(المستقلة) – مياه الشرب في كثير من الدول، حتى المتقدمة، قد تكون غير آمنة تماماً، صحيح أن هناك مسؤولية على الدول والحكومات من أجل توفير مياه شرب نقية، لكن حتى يتحقق هذا الأمر هناك أشياء يمكننا القيام بها كأفراد للبقاء بصحة جيدة، حتى بعد شراء فلتر مياه كبير.

وجدت دراسة جديدة قُدمت في الاجتماع السنوي للبيولوجيا التجريبية لعام 2019 أن مضادات الأكسدة مع فيتامين «سي» يحدان من الأضرار الناجمة عن الكروم سداسي التكافؤ، وهو ملوث يدخل في كثير من الأحيان في مياه الشرب عبر النفايات الصناعية.

يمكن الحد من التأثيرات السامة للملوثات الموجودة في الماء عن طريق إضافة فيتامين «سي» الموجود في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضار، مثل الحمضيات والتوت والفلفل الحلو، مع مد الجسم بمضادات الأكسدة. أفضل مصدر لمضادات الأكسدة هو الشاي الأخضر.

الشاي الأخضر بما يحتويه من مضادات الأكسدة يرتبط بالعديد من الفوائد الأخرى مثل زيادة المناعة وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، من ثم يُنصح بتناول الشاي الأخضر مضافاً له الليمون للحماية الجسم من احتمال تسرب أي ملوثات من مياه الشرب.