شاهد: يوتيوبر مغربية تتصدر التريند بالمملكة.. بعد اصابتها بشلل بسبب الطب البديل

(المستقلة) – منى شعلان/أصيبت اليوتيوبر المغربية “سارة جو”، إحدى مشاهير السوشال ميديا ، بشلل في نصف وجهها وكذلك عمودها الفقري ، عقب خضوعها لجلسات علاج طبيعي وإبر صينية فى كوريا الجنوبية.

وظهرت سارة، خلال مقطع فيديو لها ، منهارة بالبكاء، مؤكدة أن المستشفى ترفض اعطائها تقرير طبي عن حالتها ، ولا تعرف حتى الآن ماحدث لها ، وانها ذهبت مركز للعلاج الطبيعى والإبر الصينية فى كوريا الجنوبية ، وكانت النتيجة أنها اصيبت بشلل نصفى ، فى وجهها وفى العمود الفقرى.

اقرا المزيد : الملحن مدين يوضح حقيقة سرقة «حاجة مستخبية وبنت الجيران» من لحن إسرائيلي

وأضافت أن المركز أخبروها أن الألم سيختفي بعد ساعات ولكن هذا لم يحدث، قبل أن يحاولوا استغلالها مرة أخرى وطلبوا منها دفع ثمن علاجات أخرى بمبلغ 4000 دولار، وهذا ما كانت ستفعله ولكنها توقفت بعدما لاحظت خداع العاملين بالمكان لها ورفضهم منحها أي تقرير طبى عن حالتها.

وتصدر اسم سارة جو ، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر ، بالمملكة المغربية ، تحت مسمى هاشتاج سارا متضررة فى كوريا.

وكانت اليوتيوبر بصدد الإعلان على قناتها عبر اليوتيوب عن المركز الكورى الذي تسبب بإصابتها ، إذ كانت تنوي تقديم النصيحة بزيارة المركز الذي يدعي العلاج بالإبر الصينية، أي بالطب البديل، مقابل الدراسة مجانا وتعلم اللغة.