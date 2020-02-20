شاهد: يتبرع بمليون جنيه ويبيع صورته بمبلغ خيالى.. الإنسان أحمد حلمي

(المستقلة) – منى شعلان/ ليس الأمر بالجديد عليه أن يشارك فى حملات خيرية أومبادرات أو مزادات ، ويتبرع بمبلغ من المال، هكذا اعتادنا على الفنان الإنسان أحمد حلمي ، الذى دوما مايساند الفقراء والمحتاجين والمرضي، فإنسانيته تسبق فنه ، وحلمي الفنان يشبه تماما حلمى الإنسان الذى يسكن قلوب الجمهور فى جميع الوطن العربى.

ومساء اليوم أعلنت مبادرة “صناع الأمل” خلال فعاليتها اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء ، تعيين الفنان المصري أحمد حلمي، سفيرًا لها، وذلك للمساهمة في حمل ونقل رسالة الأمل من خلال فنه وإبداعه للوطن العربي.

قال “حلمي” خلال المبادرة، إنه يتشرف باختياره كأول سفير لصناع الأمل، وإنه يتمنى أن يكثف مجهوداته الفنية لخدمة كل هذه المبادرات.

كما توجه بالشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد هذه المبادرات الخيرية، والتي منها مبادرة صناع الأمل.

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وأضاف “حلمي”: “الأمل كلمة عندما تتحقق على أرض الواقع، تحدث فرق مع الكثير من الناس، وإن كل إنسان لديه شخص يستمد منه الأمل في حياته”.

وأردف: “إن والده هو صانع الأمل في حياته، لأنه مر بظروف صعبة ومع ذلك ظل مبتسمًا، حتى فارق الحياة”.

ومن جانبه تبرع الفنان أحمد حلمي ، بمليون جنيه مصري، لصالح مستشفى القلب للدكتور مجدي يعقوب.

يشار إلى أن مجموع التبرعات التي حصلت عليها مستشفى الدكتور مجدى يعقوب لعلاج مرضى القلب في مصر والعالم العربي بالمجان، 360 مليون جنيه مصري، وكانت المبادرة بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من المشاهير العرب، والمؤسسات الأهلية والخيرية، في قاعة “كوكاكولا آرينا” في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من ناحية أخرى أيضا نشر الدكتور المصري خالد منتصر، المفكر السياسي، فيديو عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك ، للفنان أحمد حلمي أثناء اشتراكه في مزاد بأستراليا، يبيع صورة له تحمل توقيعه حيث بيعت الصورة بـ 30 ألف دولار ، أى مايعادل 470 ألف جنيه مصري، يذهب بأكمله لمساعدة فقراء الصعيد.

وعلق منتصر: “أحب الفنان أحمد حلمي بشكل خاص، الكوميديا لديه ليست زغزغة ولكنها فكر وسؤال واستفزاز عقل، لمست أن هذا الحب يسكن قلوب الملايين، ففي أستراليا وعلى بعد عشرات الآلاف من الأميال، وجدت دفء الحب يحتضنه في كل مكان”.

وأضاف: “وعندما عرضت صورته الشخصية بتوقيعه في المزاد الذي خصص دخله لصالح فقراء الصعيد وترعاه مؤسسة راعي مصر، بيعت صورته بثلاثين ألف دولار، دليل العشق من الجالية المصرية هناك، وهو ليس مجرد رقم كبير لكنه حضن كبير لأحمد وقبلة محبة على جبينه، حلمي الإنسان جميل ونبيل مثله مثل حلمي الفنان، شكرا له على هذا الدعم الإنساني من قلبه الكبير للفقير والمعدم”.

أقيم هذا المزاد خلال واحد من حفلي عشاء أقامتهما مؤسسة “راعي مصر” للتنمية غير الهادفة للربح والتي تخدم المعدمين والفقراء في كافة أنحاء صعيد مصر، لأول مرة في أستراليا، لتكريم الفنان أحمد حلمي والدكتور خالد منتصر.