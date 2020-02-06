شاهد : ووهان كـ مدن الاشباح بعد انتشار فيروس كورونا

المستقلة / تمكنت وكالة إخبارية من تصوير مقطع فيديو والتقاط صور لمدينة ووهان الصينية، التي فرض على سكانها حجر صحي ومنع تجول منذ 23 يناير الماضي.

ويعد الحجر الصحي في مدينة ووهان الصينية، الاضخم في التاريخ، وبدأ عندما أعلنت الحكومة الصينية أوامرها بالحجر الصحي في ووهان كجزء من جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا التاجي القاتل.

وتظهر مدينة ووهان الأكثر تعدادا سكانيا في الصين وهي خاوية تماما من السكان، ويظهر الطريق السريع بدون سيارات أو أي شكل من أشكال النقل العام.

والتقطت الصورة ABC News، من خلال طائرة بدون طيار ومزودة بكاميرا، ويظهر في الصورة المدينة التي كانت تعاني من الزحام في الماضي، وبها شخص واحد فقط يسير في الشارع ويرتدي كمامة.

أما إغلاق المدينة فبسبب اعتقاد العلماء أن الفيروس قد انتشر بسبب المأكولات البحرية والحيوانات المذبوحة في سوق ووهان، والذي تسبب حتى الآن في إصابة 20 ألف شخص، وتوفي بسببه 420 شخصا.