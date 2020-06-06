شاهد: وفاة الإعلامي الشاب علي حكمي في جازان

توفي الإعلامي الشاب، علي حكمي، مساء الجمعة، في جازان، غرقاً في حادثة صدمت محبيه وأصدقائه. وقال إعلاميون سعوديون وأصدقاء للراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحكمي، لقي مصرعه مساء يوم الجمعة غرقاً في البحر، دون أن تتضح تفاصيل الحادثة بعد.

ونعى كثير من زملاء الراحل، الشاب العشريني الذي تفاجأ متابعيه بوفاته بعد أن ظل حتى قبل وفاته بساعات قليلة ينشر لهم مقاطع فيديو من المدينة التي شهدت أجواء ماطرة. وأكد زميل آخر للحكمي، يدعى ماجد عطيف، وفاة الأول غرقا، قائلاً في تغريدة لنعي الحكمي، ”وفاة الزميل الإعلامي علي حكمي غرقا مساء اليوم الجمعة، أسأل الله العلي العظيم ان يتقبله من الشهداء الأبرار، إنا لله وإنا اليه راجهون