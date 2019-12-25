شاهد : “وسيم يوسف” يدافع عن جرائم الصين ويحرض على المسلمين

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المستقلة / نشر الحساب الرسمي لخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، تغريدة دافع فيها عن جرائم الصين بحق المسلمين هناك وإحتجاز ملايين المسلمين وفصلهم عن أطفالهم وإغتصاب النساء.

وبرر خطيب أكبر مسجد في الإمارات وسيم يوسف، ما تقوم به الصين من إجراءات بحق المسلمين في أوغور في تركستان التي تحتلها الصين وفي المسلمين بشكل عام داخل الصين.

وبدل أن يدافع عن المسلمين الذين يمثلهم بإعتباره شيخ وداعي يصعد إلى منبر رسول الله، أعاد نشر فيديو تروجه الصين عن ما فعله الإرهاب في الصين من قبل، وأن ما قامت به من إجراءات هو رد فعل ولحماية الصين.

 

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