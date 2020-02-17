شاهد: وائل كفوري يخوض تحدى الزجاجة برفقة أصدقائه

(المستقلة) – منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، مقطع فيديو للنجم اللبناني وائل كفوري ، وهو يخوض تحدي “الزجاجة” الذى انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرًا.

وظهر كفوري ، خلال الفيديو ، مجموعة من أصدقائه، وتمكن من إلقاء الزجاجة لتستقر بوضعها الصحيح،أثناء كواليس إحدى الحفلات، التي أحيها النجم اللبناني.

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وقد أحيا النجم اللبناني وائل كفوري، حفلا غنائيا بمدينة فلوريدا بأمريكا بمناسبة عيد الحب فى أحد الفنادق الكبرى، وقدم باقة متنوعة من أبرز أغانيه.