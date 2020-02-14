شاهد: هكذا احتفلت بوسي شلبي بالفلانتين أمام قبر محمود عبد العزيز

شاهد: هكذا احتفلت بوسي شلبي بالفلانتين أمام قبر محمود عبد العزيز

(المستقلة) – منى شعلان/ احتفلت الإعلامية المصرية بوسي شلبى ، زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، بعيد الحب، على طريقتها الخاصة ، ومن أمام قبر الفنان المصري.

حيث نشرت الإعلامية المصرية ، صورة ، تجمعها بالفنان الراحل ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت قائلة: “ستظل أنت الحب كله وحشتنى”، وأضافت: “اللهم أرحم روحا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. اللهم أرحمها واغر لها وانظر لها بعين لطفك وكرمك يارب العالمين” ، ونشرت صورة أخرى من أمام قبر زوجها ، وهى تقرأ القرآن الكريم .

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وقد تزوج الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، من الإعلامية بوسي شلبي ، بعد قصة حب جمعت بينهما ، وعادة ما تحيى الإعلامية ذكراه من خلال عدد من الصور المختلفة التي تحمل ذكرياتهما معا ، لتعبر عن اشتياقها الشديد له.

 

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