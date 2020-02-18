شاهد : هرع لإنقاذ متظاهرٍ مُصاب فكان نصيبه 25 طلقة من «الصچم»

يوم أمس، وبينما هو يحاول الوصول لمتظاهر أصيب في ساحة الخلاني، تعرّض لوابل من الكرات الحديدية من سلاح “المصيادة”.

أكّد أحد أصدقائه أن عدد طلقات “الصچم” التي أصابته هي 25 طلقة، استقرّت معظمها في جسده لفترة طويلة نتيجة عدم توفّر جرّاح مختص في المشفى الذي تم اسعافه إليه.