شاهد : هرع لإنقاذ متظاهرٍ مُصاب فكان نصيبه 25 طلقة من «الصچم»
شاهد : هرع لإنقاذ متظاهرٍ مُصاب فكان نصيبه 25 طلقة من «الصچم»
المستقلة /مصطفى بشير، متظاهر من بغداد، ترك أعماله المهنية والتطوعية وكرّس معظم وقته لاسعاف المصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية.
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في بداية اندلاع التظاهرات انضم لدورة سريعة للاسعافات الأولية، تعلّم من خلالها الخطوات الأولى لإنقاذ أي حالة، فساهم فيما بعد بإنقاذ حياة العديد من المصابين في ساحات الاحتجاج.
يوم أمس، وبينما هو يحاول الوصول لمتظاهر أصيب في ساحة الخلاني، تعرّض لوابل من الكرات الحديدية من سلاح “المصيادة”.
أكّد أحد أصدقائه أن عدد طلقات “الصچم” التي أصابته هي 25 طلقة، استقرّت معظمها في جسده لفترة طويلة نتيجة عدم توفّر جرّاح مختص في المشفى الذي تم اسعافه إليه.
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