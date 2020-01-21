شاهد: هدايا عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري

المستقلة/ منى شعلان/ إحتفلت اليوم ، الفنانة المصرية ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ33 اليوم، إذ إنها من مواليد 21 يناير عام 1987.

ونشرت الفنانة ياسمين صبري، على خاصية “الاستوري”، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، عدة صور للهدايا التي تلقتها في عيد ميلادها، وتنوعت الهدايا مابين أدوت تجميل وتورتة وسلسلة ، وحقيبة حمراء اللون، وهدايا أخرى مغلقة.

من ناحية تواصل الفنانة ياسمين صبري،تصوير مسلسلها الرمضانى “فرصة تانية”، ويشاركها البطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، أحمد الشامي، إدوارد، محمود البزاوي، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد هذا العمل هو البطولة المطلقة الثانية للفنانة ياسمين صبري.