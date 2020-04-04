شاهد : نوال الكويتية تبكي بسبب كورونا

المستقلة /تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة نوال الكويتية وهي تتفاعل مع الحملة التي أطلقتها الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا في الكويت، والتي تحمل اسم “سننتصر” وصوت مكبرات الصوت مرددة: “إذا كنت تحب الكويت.. خليك مع أولادك في البيت”.

وأثناء مرور عدد من السيارات خرجت نوال من منزلها لتحيي الحملة التي تجوب أرجاء الكويت للتأكيد على الإلتزام بالتوجيهات والتي ستكون دافعًا كبيرًا لمكافحة هذا الفيروس الخطير.

وكانت تقف بجوار نوال ابنتها حنين التي كانت تمسح دموع والدتها بعد أن تأثرت بمشهد الحملة، وهو ما يؤكد على الحالة التي تعيشها نوال وغيرها جرّاء حظر التجول، الذي فرض ويصب في صالح الجميع للحد من انتشار الفيروس، كما قامت الفنانة الكويتية بتوزيع الماء على أعضاء حملة وزارة الصحة الكويتية للتوعية بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق أشادت نوال بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة بلادها في مواجهة انتشار فيروس “كورونا”، عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص في “إنستغرام”، قالت فيه: “أحب أن أشكر حكومتنا في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهنيئاً على الشعب الرائع والحكومة الأروع، شكراً من القلب، لأننا على مستوى العالم تميّزنا في أن نكون الأوائل”.

وخاطبت متابعيها وسط الاجراءات الملزمة المتحذة بالتزام المنزل: “أردت أن أشارككم في هذه الظروف وكلي أمل أن هذه الأزمة سوف تمر، وحمداً لله على كل حال”.

ونصحت الجميع “بالتقرّب من رب العالمين حتى يُذهب هذا الهم الذي شغل العالم بأسره”.