شاهد.. نصر الله يرسم سيناريو تفجير بيروت

رسم زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في خطاب سابق، سيناريو تفجير نووي، يتوقع أن يحدث في إسرائيل، يشبه تماماً ما حدث في مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، وأدى إلى تفجير كارثي غير مسبوق في الشرق الأوسط، وفقاً لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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pic.twitter.com/WJMqpgx50p — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 4, 2020

وقال نصرالله في خطاب سابق إن القنبلة النووية، التي يقصدها ستكون بإرسال صواريخ من قبل حزب الله على حاويات الأمونيا في ميناء حيفا داخل إسرائيل، مما سيؤدي إلى انفجار شبيه تماماً بالقنبلة النووية.

وتابع في رسم المشهد بالقول إن هذه الصواريخ التي سوف تسقط على هذه الحاويات في منطقة يسكنها 800 ألف نسمة، وسوف تقتل منهم عشرات الآلاف.

وبالفعل حدث هذا السيناريو حرفياً في مرفأ بيروت، وقُتل العشرات وأُصيب الآلاف في تقييمات أولية للانفجار المروع.

وسقط 78 قتيلاً و3700 جريح على الأقلّ، الثلاثاء، في الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت، وتسبّب أيضاً بموجة ذعر بين السكّان، وبدمار في كلّ أنحاء العاصمة دفع السلطات إلى إعلانها “مدينة منكوبة”.