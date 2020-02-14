شاهد: نجوي كرم تمطر سماء بيروت بهاشتاغ لبنان بقلبنا احتفالًا بالفلانتين

شاهد: نجوي كرم تمطر سماء بيروت بهاشتاغ لبنان بقلبنا احتفالًا بالفلانتين

(المستقلة) – منى شعلان/احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، بعيد الحب ، مع الشعب اللبناني، بطريقة مبتكرة ، حيث ألقت طائرة هليكوبتر حلقت فوق ساحة الشهداء منشورات للنجمة اللبنانية كتب عليها “لبنان بقلبنا- نجوى كرم”.

ونشرت الفنانة نجوى كرم ، مقطع فيديو ، لتحليق الطائرة عبر حسابها على تويتر، وعلقت قائلة: “أحلى حب هو الذي يعطى للوطن، وليس أي وطن. هذا لبناننا الجميل، لازم نحطو بقلبنا ونرفع اسمه في السماء، لبنان بقلبنا”.

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وحازت تلك الفكرة على إعجاب الشعب اللبناني ، وخاصا أن الفنانة اللبناني ، أشارت أن حب الوطن هو أكبر حب ، وتصدر هاشتاج لبنان بقلبنا تريند تويتر فى لبنان.

ومن ناحية أخرى، تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم لإحياء 4 حفلات غنائيا فى الجزائر، ومن المقرر أن تقدم نجوى من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

 

 

 

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