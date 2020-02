(شاهد).. نجوم حفل الأوسكار معترضون لعدم ترشح أصحاب البشرة السمراء

(المستقلة) – منى شعلان/ وجهت أكاديمية الفنون والعلوم المنظمة لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 ، انتقادات عدة لعدم وجود أي فنان صاحب بشرة ملونة في أي جائزة، كما اعترض عدد من نجوم هوليوود ، الحاضرين الحفل، على هذا الأمر.

افتتحت المغنية جانيل مونيه حفل الأوسكار بأغنية فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، ومن ضمن كلماتها قالت: “نحن نحتفل بكل المخرجات اللواتي قدمن أفلام استثنائية، كما أننا نحتفل هذا الشهر بأصحاب البشرة السمراء، شهر سعيد عليكم”.

كما سخر كل من ستيف مارتن وكريس روك من عدم وجود مخرجات من حاملى البشرة السمراء في قائمة ترشيحات أفضل مخرج.

يشار إلى أن حملة دشنت خلال الأيام الماضية بعنوان OscarsSoWhite، من أجل إظهار العنصرية التي تشهدها الأوسكار، بعد عدم وصول أصحاب البشرة السمراء إلى ترشيحات جوائز العام.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز “أوسكار”، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

Steve Martin: "Think how much the Oscars have changed in the past 92 years…back in 1929, there were no black acting nominees."

Chris Rock: "And now in 2020, we got one." https://t.co/NJ7Y0X0Wco #Oscars pic.twitter.com/R3vfruEEvn

— ABC News (@ABC) February 10, 2020