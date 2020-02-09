(شاهد).. نجوم الفن والرياضة يشاركون «رامي جمال»كليبه الجديد «سقف»

(المستقلة) – منى شعلان/ طرحت شركة

«نجوم ريكودرز» فيديو كليب أغنية «سقف» للمطرب المصرى «رامي جمال» من ألبومه الجديد «انا لوحدى» عبر القناة الرسمية للقناة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما.

وشارك عدد كبير من النجوم ، بالفيديو كليب وهم أحمد السقا ، إسعاد يونس،عمرو يوسف، نشوى مصطفى، كريم فهمي، رمضان صبحي،هشام عباس، شيكابالا، عمرو سعد، حميد الشاعري، عمرو وهبة، علي ربيع ، هنادي مهنى، كريم محمود عبد العزيز، محمد أنور، أحمد السعدني، محمد عبد الرحمن، أوس أوس، أكرم حسني، خالد عليش، شيكو، حسين الشحات، واللاعب محمد هاني، والشيف شربيني، والإعلامي شريف مدكور، هاني حتحوت ، والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

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وفي نهاية الفيديو كليب وجه «جمال» الشكر لكل من سانده في أزمته الصحية قائلا : “بسبب الدعم اللي لقيته منكم، لقيت إن واجبنا إن الأغنية دي تبقى هدية مني ومن كل النجوم المشاركين فيها، وفي صناعتها لكل حد محبط، أو لسة موصلش لحلمه، هدفنا نقولك، لو الظروف هتسخف.. سقف، كلمة شكرًا مش كفاية لكل حد ظهر في الفيديو ده وجودكم شرف ليا.

ويشار إلى أن النجم «رامي جمال» ، قد إعلن إصابته بمرض بالبهاق، خلال الفترة الماضية ، وهذا الأمر دفع أن يفكر فى إعتزال الفن ، وحينها وضع الجمهور أمام حلين ياما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور ، إلا أنه وجد طاقة إيجابية كبيرة من الجمهور دفعته لاستكمال رحلته الغنائية.