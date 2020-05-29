شاهد نجمة كويتية تصف المصريين بالخدم المأجورين

هاجمت نجمة موقع التواصل الاجتماعي سناب تشات، ريم الشمري، المصريين في الكويت، ووصفتهم بـ”المأجورين الخدامين”.

وقالت الشمري في فيديو متداول لها: “بعض المصريين يتحدثون أن الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا… الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط”، مضيفة أن المصريين “هم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين، مقابل راتب”.

وتابعت: “المصريون ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم.. العيب على حكومة الكويت ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع”.

وأضافت: “يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم 90 بالمائة منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم.. اتخسون”.